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На Львівщині засудили торговця наркотиками

Ольга Денисяка

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До шести років позбавлення волі засудили 28-річного чоловіка, який продавав наркотики у Львові та смт Запитів Кам’янка-Бузького району. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

 

Встановлено, що у липні цього року обвинувачений у Запитові та Львові збував наркозалежним особам наркотичний засіб – метадон.

28-річний чоловік є жителем смт Запитів Кам’янка-Бузького району Львівщини.

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Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 6 років з конфіскацією всього належного майна.

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