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У Дрогобичі скандальний бізнесмен показав свій заповнений бюлетень

Ольга Денисяка

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Скандальний дрогобицький підприємець Микола Лагодич показував на дільниці свій заповнений бюлетень. Про це Львівському порталу повідомили у Громадській мережі «Опора».

 

«Спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА зафіксували, що один із виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії №461718 (місто Дрогобич) демонстрував бюлетень із результатом свого волевиявлення», – йдеться в повідомленні.

Цим виборцем виявився Микола Лагодич, батько кандидата на посаду Дрогобицького міського голови Артура Лагодича. За результатами голосування 25 жовтня Артур Лагодич (самовисування) набрав 151 голос виборців або 0,48%.

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На зауваження членів комісії не показувати присутнім бюлетень, виборець не реагував.

Раніше Львівський портал писав, що Микола Лагодич хотів розіграти 1 мільйон гривень серед тих, хто візьме участь у виборах 25 жовтня.

 

Зазначимо, 49-річний дрогобиччанин Микола Лагодич є підприємцем. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, йому належить кілька фірм, що займаються торгівлею.

Як пише рух «Чесно», чоловік двічі балотувався у народні депутати України, однак у парламент так і не проходив. У 2012 році Миколу Лагодича як кандидата у нардепи звинуватили у підкупі виборців через організацію концерту в центрі Дрогобича.

Водночас Zaxid.net пише, що у червні Микола Лагодич влаштував у Дрогобичі стрілянину з рушниці через конфлікт із іншим підприємцем. Поліція відкрила кримінал, кваліфікація справи – хуліганство.

Сини Лагодича Артур і Віталій є співвласниками компаній, які займаються нерухомістю і торгівлею. Сам Артур Лагодич є активним користувачем Facebook, поширює відеоролики, критикуючи місцеву владу, через це неодноразово потрапляв у скандали.

Так, наприкінці 2019 року Артур Лагодич заявив, що міський голова Дрогобича Тарас Кучма взяв 76 тисяч доларів хабара. Такі закиди мер назвав наклепом.

У липні Артур Лагодич обіцяв дати 100 тисяч грн винагороди тому, хто надасть інформацію про корупційні та інші незаконні дії працівників Дрогобицької міськради, прокуратури чи поліції. У червні Артур Лагодич, незважаючи на карантинні обмеження, організував у Дрогобичі пробіг за участю більше 200 осіб.

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Фото з відкритих джерел

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