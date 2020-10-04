Батько кандидата в мери Дрогобича заявив про розіграш 1 млн грн серед виборців, – «Опора»

Батько кандидата на посаду міського голови Дрогобицької територіальної громади Артура Лагодича заявив про намір розіграти 1 мільйон гривень серед тих, хто візьме участь у виборах 25 жовтня. Про це пише Громадянська мережа «Опора».

Микола Лагодич розмістив на своїй сторінці у Facebook допис про те, що хоче розіграти 1 млн грн між виборцями. Чоловік є батьком Артура Лагодича, кандидата на посаду міського голови Дрогобича (самовисування).

Для того, аби нібито позмагатися за й млн грн, всім, хто досягнув 18 років потрібно підписатися на його профіль та профіль його синів у соцмережі, а також у коментарях висловити свою «політичну позицію».

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«…Вся молодь (18+), яка підпишеться та зареєструється в друзях і прокоментує свою політичну позицію на сторінках Артур, Віталій, Микола Лагодич і прийде на вибори 25 жовтня – я шляхом випадкової вибірки від БФ «Лагодич і сини» – 1 мільйон грн… Приходь і голосуй за свій мільйон…», – написав 27 вересня на своїй сторінці у Facebook Лагодич.

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Про таке заохочення для виборців активісти «Опори» намагалася поспілкуватися із Миколою Лагодичем. За номером телефону чоловіка слухавку підняв невідомий, який пообіцяв, що повідомить Лагодича про дзвінок. Втім на час виходу публікації Микола Лагодич так і не перетелефонував.

Згідно з частиною 6 статті 57 Виборчого кодексу в Україні забороняється проведення передвиборчої агітації або надання виборцям грошей, подарункових сертифікатів, продуктів харчування та спиртних напоїв пільг, переваг, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних та нематеріальних активів, у тому числі від імені благодійних організацій, засновниками або членами яких є кандидат (кандидати), партія (місцева організація партії), та інших благодійних організацій, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосувати за певного кандидата (кандидатів), партію (місцеву організацію партії) або згадуванням імені кандидата, назви партії (місцевої організації партії), символіки партії.

Зазначимо, 49-річний дрогобиччанин Микола Лагодич є підприємцем. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, йому належить кілька фірм, що займаються торгівлею.

Як пише рух «Чесно», чоловік двічі балотувався у народні депутати України, однак у парламент так і не проходив. У 2012 році Миколу Лагодича як кандидата у нардепи звинуватили у підкупі виборців через організацію концерту в центрі Дрогобича.

Водночас Zaxid.net пише, що у червні Микола Лагодич влаштував у Дрогобичі стрілянину з рушниці через конфлікт із іншим підприємцем. Поліція відкрила кримінал, кваліфікація справи – хуліганство.

Сини Лагодича Артур і Віталій є співвласниками компаній, які займаються нерухомістю і торгівлею. Сам Артур Лагодич є активним користувачем Facebook, поширює відеоролики, критикуючи місцеву владу, через це неодноразово потрапляв у скандали.

Так, наприкінці 2019 року Артур Лагодич заявив, що міський голова Дрогобича Тарас Кучма взяв 76 тисяч доларів хабара. Такі закиди мер назвав наклепом.

У липні Артур Лагодич обіцяв дати 100 тисяч грн винагороди тому, хто надасть інформацію про корупційні та інші незаконні дії працівників Дрогобицької міськради, прокуратури чи поліції. У червні Артур Лагодич, незважаючи на карантинні обмеження, організував у Дрогобичі пробіг за участю більше 200 осіб.

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Фото з відкритих джерел