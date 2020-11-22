Садовий закликав опонентів посповідатися

Чинний мер Львова Андрій Садовий, який за даними екзит-полів здобуває перемогу на виборах голови Львівської ОТГ, закликав своїх опонентів сходити до сповіді, а після цього спільно працювати у Львівській міськраді. Про це він заявив у неділю ввечері, 22 листопада, в ефірі Zaxid.net Live.

Андрій Садовий вкотре висловив обурення через «брудну кампанію» опонента Олега Синютки. За словами мера, останній під час виборчих перегонів використовував «російські гібридні технології».

«За все своє життя такої брудної кампанії в Україні я не пригадую, коли поширюють фейки, коли неправду видають за істину. Тобто це такі російські гібридні технології, але українською мовою. Тому зараз перед нами стоїть складне завдання – зменшувати цей високий градус напруги, агресії. Ми повинні показувати всьому світу, Україні, що Львів – це інтелігентне, виховане місто», – сказав Андрій Садовий.

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Він зауважив, що не тримає зла на Олегу Синютку та його команду, але при цьому порадив їм піти до сповіді.

«Святі є на небі. А тут, на Землі, ми всі є грішники. Можна піти посповідатися. Думаю, що нема якихось таких смертних гріхів, які не можна пробачати. Я не маю якогось великого, глибинного жалю. Так, мені було неприємно чути цей бруд і фейки від людей, яких ти добре знаєш. Таке враження, що люди змінилися», – відзначив Андрій Садовий.

Щодо роботи у новообраній Львівській міськраді, де більшість депутатських мандатів зібрала саме «Європейська солідарність», чинний мер наголосив, що все-таки сподівається на спільну роботу.

«Я вже думками в завтрашньому дні, роботи є дуже багато…Якщо говорити про депутатський корпус, то я собі не уявляю більшості чи меншості. Прийшли проукраїнські, проєвропейські політичні сили. Що нам ділити? Я буду пропонувати всім разом працювати, спільно напрацювати нашу програму на каденцію і її виконувати, розписавши по кожному бюджетному року», – додав Андрій Садовий.

Нагадаємо, за даними екзит-полів чинний міський голова Львова Андрій Садовий виграє вибори голови Львівської ОТГ, набравши понад 62% голосів. Нардепа, ексголову ЛОДА Олега Синютку підтримали 37% виборців.

Відтак Андрій Садовий вчетверте очолить Львів. Посаду міського голови він обіймає з квітня 2006 року.

У Львові на другий тур виборів прийшли лише 38,98% виборців, явка у першому турі склала 38,6%.

Додамо, у першому турі місцевих виборів Андрій Садовий набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682).

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