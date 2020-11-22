На Львівщині фіксують волевиявлення за межами кабінки

Спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА фіксують випадки голосування виборців за межами кабінки у Львові та Дрогобичі. Про це Львівському порталу повідомили у мережі «ОПОРА».

У місті Львові спостерігачі ОПОРИ зафіксували, коли виборці голосували на межами кабінки для голосування або на урнах на таких дільничних виборчих комісія: №462020, №481851, №460504 (п’ять осіб), №462026 (дві особи), №461877 (дві особи), №461876, №461950, №462038, №461950, №462123, №461885 (чотири особи), №461991, №462012 (дві особи), 462061 (п’ять осіб).

Спроби проголосувати за межами кабінки для голосування були зафіксовані на ДВК №462968, №461938, №461863, №461905, №461912, №461878, №461844. Члени комісій та спостерігачі ОПОРИ робили зауваження цим виборцям. Після чого вони здійснили волевиявлення у кабінці для голосування.

Реклама партнерів

Натомість у місті Дрогобич виборці голосувати не в кабінці для голосування на ДВК №461735 (одна особа) та ДВК №461718 (дві особи).

Згідно з ч. 5 ст. 248 Виборчого кодексу виборчий бюлетень заповнюється виборцем особисто в кабіні для таємного голосування.