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Винниківський госпіталь про термінову евакуацію хворих на COVID: «Вийшла з ладу система кисневого постачання»

Соломія Головіна

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У Винниківському госпіталі пояснили, що причиною нештатної ситуації з киснем і термінової госпіталізації хворих на коронавірус став вихід з ладу системи кисневого постачання. Про це зазначається на Facebook-сторінці медзакладу.

 

У повідомленні сказано, що в Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих ім. Ю.Липи 20 листопада о 21:30 год. вийшла з ладу система кисневого постачання.

«Вийшла з ладу одна з пластин», – уточнюють у медзакладі.

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До місця події виїхало 16 бригад екстреної медичної допомоги, забезпечених киснем та апаратами ШВЛ.

У медзакладі повідомили, що потерпілих осіб серед пацієнтів і персоналу немає.

«Станом на 00:25 год. року подача кисню відновлена, евакуацію пацієнтів було припинено. Всього з госпіталю евакуйований 21 пацієнт, серед яких 3 на ШВЛ», – мовиться у повідомленні.

Також зазначається, що наразі госпіталь продовжує роботу в штатному режимі.

Нагадаємо, пізно ввечері 20 листопада міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про вибух кисню у госпіталі в Винниках.

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