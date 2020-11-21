Віряни святкують День архангела Михаїла

Сьогодні, 21 листопада, православні та греко-католики відзначають велике свято – Собор Архистратига Михаїла. Про це повідомляє РІСУ.

Празник на честь св. архангела Михаїла та інших безтілесних сил встановили у 4 ст. Зазначається, що це свято називається собором тому, що цього дня Церква вшановує собор – збір усіх безтілесних сил разом зі св. архангелом Михаїлом, а також собор – збір людей на землі для прослави небесних сил.

Головна мета празника, як зазначає о. Юліан Катрій у книзі «Пізнай свій обряд», звеличити і прославити святого архангела Михаїла, а з ним й інших ангелів. Архистратига (з гр. – «начальний вождь») Михаїла Церква ставить першим серед ангелів, оскільки він очолив боротьбу добрих ангелів проти ангелів, які виступили проти Бога, і переміг. Тому й іконографія представляє архангела як озброєного полководця.

Реклама партнерів

Цей празник також, окрім архистратига Михаїла, звеличує усі ангельські хори. Ще від Псевдо-Діонісія Аеропагіта (V ст.) в Церкві започатковано звичай ділити усіх ангелів на три чини, по три хори в кожному: серафими, херувими і престоли; господства, власті і сили; начала, архангели й ангели.