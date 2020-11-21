У лікарні швидкої допомоги Львова пересадили серце і дві нирки

У міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова цієї ночі трьом людям пересадили серце і дві нирки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Донором став 28-річний чоловік, який мав інсульт. Медики протягом тижня боролися за його життя, втім врятувати його не вдалося.

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«Цієї ночі у нас пересаджено серце і дві нирки! Три людини отримали свій шанс! Не за кордоном, а в Україні, у Львові. Донор молодий чоловік, 28 років. Інсульт. Ми тиждень боролися за нього, але, на жаль, його мозок помер. Після того, як консиліум лікарів це підтвердив, рідні погодилися на донорство. Це були мама, сестра і вагітна їхнім первістком дружина. Вона першою без зайвих розмов погодилася підписати документи. Їй було важливо, щоб серце її покійного чоловіка продовжило битися. Його отримав 36-річний житель Костянтинівки, тато двох дітей. Власне серце у нього було збільшене в чотири рази! Це наслідок перенесеного у дитинстві грипу з ускладненням. Операція тривала від опівночі до сьомої ранку. Зараз пацієнт уже у відділенні інтенсивної терапії. Поки все під контролем», – повідомив керівник лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук.

Також лікарі пересадили нирки. Одну нирку отримав 51-річний львів’янин, який десять років мав хронічну хворобу нирок, і останні два був на діалізі. Іншу нирку отримав киянин, якому 2012 року уже пересаджували нирку в Білорусі, але вона втратила свої функції, і від березня він був на замісній нирковій терапії. Обидві операції пройшли добре, нирки функціонують.

«Особлива і найбільша подяка – родині донора. Ми глибоко співчуваємо вашій втраті і сподіваємося, що розуміння того, що три людини продовжать жити завдяки вашому непростому рішенню, хоча б трішки применшить біль. Світла пам’ять донору. Міцного здоров’я реципієнтам!», – додав Олег Самчук.

Як відомо, у липні у клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова вперше провели трансплантацію серця.

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Фото: Facebook/Олег Самчук