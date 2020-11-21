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Поліція розшукала водія фури, який напідпитку скоїв ДТП і втік

Соломія Головіна

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Правоохоронці розшукали водія вантажівки, який перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння і скоїв ДТП на Золочівщині. Внаслідок аварії постраждало двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Так, 19 листопада  о 10:45 год. до поліції надійшло повідомлення про те, що  на автодорозі «Тернопіль – Львів – Рава-Руська» неподалік села Струтин, Золочівського району сталася ДТП з потерпілими.

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Як встановили правоохоронці, водій вантажівки  «Вольво» не надав переваги у русі та скоїв зіткнення з автомобілем «Мазда», після чого  втік з місця події.  Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав водій легковика – 47-річний житель Пустомитівського району.

До розшуків водія вантажівки залучалися працівники територіального підрозділу поліції. Невдовзі співробітники сектору реагування патрульної поліції  Золочівського відділу поліції встановили особу  та розшукали   57-річного жителя Тернопільської області.

Стосовно нього складено три протоколи за ст.124, ст.122-4 (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди)  та  ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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