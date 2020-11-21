На Личакові вшанували загиблих під час Революції Гідності

У Львові в День Гідності та Свободи, який відзначають 21 листопада, вшанували полеглих на Майдані та усіх борців за волю України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

На полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища небайдужі поклали квіти до могил Героїв, запалили лампадки і спільно помолились поминальну панахиду.

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Молитву за Героями очолив владика Степан Сус, єпископ Курії Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ.

«Ще не в кожному серці українця відбувся Майдан і Революція Гідності. Ще багато українців потребують справді хорошого прикладу, вміння повірити у те, що цей світ і це життя можна змінити, якщо працювати і бути чесним, якщо шанувати пам’ять Героїв і брати на себе відповідальність.Бажаю усім нам жити гідно, докладати всіх зусиль для того, щоби наша країна і світ довкола нас ставав іншим, кращим, не таким, як був колись. Нехай Бог нам всім допомагає у цьому», – зазначив владика Степан Сус.

Нагадаємо, цього року в Україні відзначають сьому річницю Революції Гідності. 21 листопада 2013 року у Києві відбулись перші протести української молоді у відповідь на рішення Кабінету міністрів України призупинити процес підготовки підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Із програмою відзначення Дня Гідності та Свободи у Львові можна ознайомитися тут.

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Фото: ЛМР