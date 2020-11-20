У Львові в режимі онлайн обговорили застосування Сухопутних військ ЗСУ у конфліктах сучасності

На базі Національної академії сухопутних військ 20 листопада у онлайн-режимі відбулася науково-практична конференція «Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі вишу.

Участь у конференції заочно взяли представники понад чотирьох десятків організацій, установ та закладів з усіх регіонів України, зокрема з органів військового управління, науково-дослідних установ, військових та цивільних закладів вищої освіти, військових частин, підприємств тощо.

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Під час конференції були розглянуті актуальні питання напрямів підвищення ефективності застосування механізованих і танкових військ, роботизованих комплексів і систем, ракетних військ і артилерії, військових частин та підрозділів Сил підтримки і територіальної оборони. Також науковці мали змогу обговорити використання новітніх систем управління військами й перспективи розвитку системи підготовки Сухопутних військ та офіцерських кадрів у вищих військових навчальних закладах. Окрім цього, окрему увагу було приділено історичним аспектам та тенденціям розвитку збройної боротьби.

Варто зазначити, що через загострення епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19 в Україні, запланований раніше захід було проведено у дистанційному форматі. Так, пленарне засідання відбулося в онлайн режимі із зацікавленими організаціями та провідними науковцями, а робота у 8-ми секціях пройшла заочно, з виданням «Збірника тез доповідей науково-практичної конференції», екземпляри якого будуть надіслані усім учасникам та зацікавленим організаціям.

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Фото: Академія сухопутних військ