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Перед святами Шмигаль закликав церковників об’єднатися в боротьбі з коронавірусом

Ольга Денисяка

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав представників різних церков і релігійних організацій об’єднати зусилля в боротьбі з COVID-19 у період зимових свят. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Кабміну

 

«Зараз ми наближаємося до важливих зимових релігійних свят: Різдва Христового, Хануки, Святого Миколая, Водохреща тощо. У період святкування можуть виникати великі скупчення людей. Тому нам потрібно вжити спільних заходів, щоб мінімізувати кількість захворювань», – заявив Шмигаль

20 листопада прем’єр провів зустріч із Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій.

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Головний санлікар країни Віктор Ляшко на зустрічі  відзначив, що карантин «вихідного дня» має знизити відсоток інфікування і змінити темпи приросту захворювання, що дозволить «змоделювати захід у зимові свята та підхід до стримування поширення хвороби».

Ляшко додав, що у МОЗ готові знову розглянути норму щодо обмежень кількості людей у храмах на квадратний метр площі будівлі.

Шмигаль також зазначив, що уряд розробляє механізми підтримки релігійних організацій та готовий спільно опрацювати пропозиції.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій закликав перевести богослужіння в онлайн-режим.

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