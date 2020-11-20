На Сколівщині впіймали двох підлітків, які причетні до п'яти крадіжок

На Сколівщині поліцейські викрили двох підлітків, причетних до щонайменше п’яти крадіжок. За скоєне хлопцям загрожує до 6 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Зазначається, що 17 листопада до Сколівського відділення поліції надійшло повідомлення від мешканця одного з сіл району про те, що вночі невідомі викрали його мотоцикл марки Viper, залишений під будинком.

Протягом доби оперативники розшукали викрадений транспортний засіб і встановили особи причетних до його викрадення: ними виявилися двоє мешканців Сколівського району віком 15 та 16 років.

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Як з’ясували правоохоронці під час досудового розслідування, неповнолітні причетні щонайменше до п’яти крадіжок, скоєних на території району протягом листопада цього року. Проникаючи у господарські приміщення, зловмисники викрадали електроінструменти та особисті речі громадян.

Також поліцейські встановили, що в ніч на 16 листопада неповнолітні проникли у магазин дитячого одягу в місті Сколе, а в ніч на 17 листопада – у продуктовий магазин у селі Нижня Рожанка, в яких також скоїли крадіжки майна та продуктів.

За цими фактами відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) та ч.1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкціями статті, – позбавлення волі до шести років. Досудове розслідування триває.

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