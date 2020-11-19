Вісім песиків з ЛКП «Лев» шукають дім

ЛКП «Лев» шукає люблячих господарів для п’яти собак, які мріють про дім, повідомляє Львівський портал.

КАЙ (метис лайки, 4 роки) і ГЕРДА (метис акіти-іну, 4 роки). Місце відлову: вул. Перфецького. Собача сім’я в найромантичнішому значенні того слова. Хороші, виховані, добрі охоронці. Ніколи не розлучаються, а коли доводиться – шукають носиками один одного. Шукаємо для цієї пари спільний двір.

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МАЙК, 5 років. Місце відлову: вул. Величковського. Приїхав до нас на щорічну вакцинацію. Має хорошого опікуна, який дбає про Майка і сумлінно пильнує його календар щеплень.

ЕШЛІ, 10 років. Місце відлову: вул. Кривчицька дорога. Метис китайської хохлатої. Була знайдена в жахливому стані, зі шкірними проблемами. Підстригли, розпочали лікування –виявилась дуже милою і потішною дамою.

ДІК, 4 роки. Місце відлову: вул. Орлика. Метис вівчарки. Виразний, могутній, дуже вродливий хлопець. Має хороші охоронні здібності і сильний голос, розумний і надійний. Міг би бути королем на своєму подвір’ї.

МІКА, 10 місяців. Місце відлову: вул. Мазепи. Невеличка, смішна, дуже рухлива дівчинка. Цілувака з цілувак. Любить прогулянки, закручує хвіст бубликом і намагається знайти друзів. Стане для когось великою потіхою.

ЮКІ, 3 роки. Місце відлову: вул. Личаківська. Молода, відважна дівчинка. Дуже спостережлива і кмітлива, розуміє, хто свій, а хто чужий, і кого потрібно охороняти. Такі дівчата не зрадять і не підуть до іншого господаря, бо у нього смачніший корм.

ШВЕПС, 2 роки. Місце відлову: вул. Зелена. Оцей хороший ведмедик, швидше за все, загубився. Слухняний, розумний, не боїться людей. Але видно –собака сумує за кимось і переживає. Шукаємо наразі його попередніх власників.

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Фото: ЛКП «Лев»