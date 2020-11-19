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У Бориславі жінку судитимуть за махінації під час виборів

Ольга Денисяка

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До суду скерували обвинувальний акт щодо 34-річної жінки, яка подала заяву про зміну адреси для голосування свого чоловіка на місце, де він не проживає. Про це Львівському порталу повідомили в обласній прокуратурі.

 

Встановлено, що 34-річна жінка незаконно подала до Бориславського відділу ведення державного реєстру виборців Бориславської міської ради заяву щодо зміни своїм чоловіком виборчої дільниці для голосування на іншу адресу – у смт.Східниця, хоча він там не проживає і не проживав раніше.

Дрогобицькою місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт. Жінку звинувачують у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.1 ст.158 КК України.

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Санкція статті, інкримінованої обвинуваченій, передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на термін від 2 до 4 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін 5 років.

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