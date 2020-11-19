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Будівлі туберкульозного санаторію у Немирові віддали під паліативну допомогу

Соломія Головіна

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Немирівській міській лікарні на Яворівщині передали на рік в оперативне управління приміщення колишнього обласного протитуберкульозного санаторію для надання паліативної медичної допомоги і облаштування понад 100 ліжок. Відповідне рішення 19 листопада ухвалили під час сесійного засідання Львівської облради.

 

Загалом мова йде про 24 споруди із загальною площею майже 12 тис. кв м.

«Цим проєктом рішення пропонується передати на баланс в оперативне управління Немирівської міської лікарні нежитлових приміщень та земельної ділянки на нинішній день припиненого комунального закладу ЛОР Львівського обласного протитуберкульозного санаторію. Це було відповідне клопотання районної ради», – зазначив начальник управління майном спільної власності Львівської обласної ради Віктор Кусий.

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Також Львівська облрада прийняла рішення про передачу в оперативне управління рухомого та нерухомого майна Золочівській центральній районній лікарні.

«Передати в оперативне управління комунального некомерційного підприємства «Золочівська центральна районна лікарня» Золочівської районної ради Львівської області нерухоме майно (будівлю поліклінічного відділення), що знаходиться на земельній ділянці за адресою: вул. Шашкевича, 28, м. Золочів (кадастровий номер 4621810100:01:002:0027), та рухоме майно Золочівського протитуберкульозного підрозділу КНП ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» згідно з додатком строком на 1 рік, без права передачі майна в оренду чи суборенду без згоди власника», – мовиться у проєкті рішення ЛОР.

Раніше Львівський портал вже писав, що на базі туберкульозного санаторію у Немирові хочуть створити паліативне відділення на 150 ліжок.

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