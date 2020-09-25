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На базі туберкульозного санаторію у Немирові хочуть створити паліативне відділення

Вероніка Рой

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На базі туберкульозного санаторію у Немирові планують створити паліативне відділення на 150 ліжок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Львівська облдержадміністрація розробила проєкт «Про передачу нерухомого майна в оперативне управління комунальному некомерційному підприємству Яворівської районної ради Львівської області «Немирівська міська лікарня». Проєкт подали для опрацювання та винесення на чергове засідання сесії Львівської обласної ради.

Львівська обласна державна адміністрація та обласна рада підтримують ідею передати приміщення і земельну ділянку туберкульозного санаторію для розширення паліативного відділення. Яворівська районна влада, в свою чергу, готова взяти на утримання цю структуру.

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«Приміщення, які зараз пустують, можна використати з користю для людей, які потребують медичного догляду, соціальної та моральної підтримки. Є можливість створити тут 150 ліжок і сотню робочих місць. Прошу депутатів підтримати цей проєкт. Адже зараз на весь Яворівський район – одне паліативне відділення, розраховане лише на 20 людей», – акцентував голова Львівської ОДА Максим Козицький.

За попередніми розрахунками, якщо всі 150 місць будуть заповнені, видатки на утримання відділення будуть в межах надходжень від НСЗУ. Видатки на оновлення матеріально-технічної бази заклад планує провести за рахунок коштів НСЗУ, районного бюджету, міжбюджетних трансфертів та надходжень коштів благодійної допомоги.

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