На Львівщині п'ятеро дітей-сиріт отримають житло

Чотири житлова для 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, придбають на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

На придбання зазначеного житла скерували 1 млн 405 тисяч гривень. Помешкання придбають у Бориславі, Стрию, а також Мостиському та Кам’янка-Бузькому районі.

За словами начальника служби у справах дітей Володимира Лиса, на придбання чотирьох помешкань з обласного бюджету скерують понад 828 тисяч гривень, решта коштів – співфінансування з місцевих бюджетів.

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За цей рік на Львівщині у межах реалізації обласної програми придбали 19 житлових об’єктів для 26 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Наразі в Україні майже 20 тисяч осіб до 23 років взагалі не мають житла, з них на Львівщині – майже 400 осіб. Усього на квартирному обліку в державі перебуває понад 30 тисяч дитей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. Водночас, субвенцію для закупівлі житла та розвитку мережі малих групових будинків наша держава виділяє з 2017 року.

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