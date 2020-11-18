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Бібліотеки Львівщини отримають 300 комп’ютерів

Наталя Дуляба

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Між бібліотеками Львівської області розподілять 300 комп’ютерів, отриманих у межах урядового проєкту «Дія. Цифрова освіта». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

 

Так, Львівська ОДА отримала 300 комп’ютерів, які розподілять між бібліотеками області. Перші з них вже отримали бібліотеки Миколаївського району, Тростянецької та Розвадівської ОТГ.

Як розповів заступник голови ЛОДА Іван Собко, бібліотеки – вже давно не просто книгозбірні, а осередок інтелектуального та культурного життя, дозвілля й розвитку. Саме тому важливо розвивати технічну оснащеність бібліотек.

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«Ми вже давно перестали асоціювати міські бібліотеки лише з книгозбірнями. Ми розглядаємо бібліотеки як драйвери цифрової освіти в регіонах. Тому нам дуже приємно їх підтримувати та допомагати. Це спільна робота над масштабною програмою цифрової грамотності населення, кінцева мета якої – навчити 6 мільйонів українців цифрової грамотності», – сказав Іван Собко.

Зазначимо, що три сотні комп’ютерів для бібліотек Львівщина отримала у межах проєкту «Дія. Цифрова освіта», який реалізовує Міністерство цифрової трансформації України спільно з Офісом президента і партнерами. Суть цього проєкту полягає в забезпеченні технікою сільських та міських бібліотек.

Загалом українським бібліотекам мають передати 5000 комп’ютерів. Грошей на їхню закупівлю із держбюджету не витрачають.

Як писав Львівський портал, на Львівщині найбільше бібліотек розташовані саме у селах – 1001, тоді як у містах є лише 205 бібліотек. У них зберігається майже 17 млн примірників книг. При цьому 37% із них написані російською мовою.

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