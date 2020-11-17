У Львові горіла багатоповерхівка

У Львові горіла квартира у багатоповерхівці, що на вулиці Джорджа Вашингтона, 21. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників, 16 листопада, о 23:36. Пожежа виникла в квартирі на першому поверсі чотирнадцятиповерхового житлового будинку.

О 23:52 пожежу повністю ліквідували.

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Внаслідок події ніхто не постраждав. Обставини та причина виникнення займання встановлюється.

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