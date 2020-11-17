На Сихові у нетверезого водія знайшли наркотики

Вночі 17 листопада на вулиці Гната Хоткевича у Сихівському районі Львові патрульні поліцейські вилучили у позбавленого водійського посвідчення керманича 10 пакетиків з порошкоподібною речовиною невідомого походження. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Так, близько 03:00 год. на вулиці Гната Хоткевича патрульні зупинили за порушення ПДР водія автомобіля ВАЗ.

Виявилося, що 30-річний львів’янин позбавлений водійського посвідчення Сихівським районним судом за керування транспортним засобом в стані сп’яніння.

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Чоловік помітно нервував, тому поліцейські вирішили провести поверхневу перевірку. У нього виявили 10 пакетиків з порошкоподібною речовиною невідомого походження.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Сихівського відділу поліції. Відкрите кримінальне провадження за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ. Патрульні оформили адмінматеріали на порушника.

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Фото: патрульна поліція