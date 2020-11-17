На Львівщині розшукали зниклу 12-річну мешканку Чернівців

Правоохоронці на Львівщині знайшли 12-річну мешканку Чернівців, яка пішла з дому і не повернулась. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Про зникнення 12-річної дівчинки в поліцію повідомив її батько, 35-річний закарпатець. Він з донькою тимчасово живе у Чернівцях і, за словами чоловіка, дитина пішла з дому 13 листопада, а назад не повернулась.

До пошуків школярки залучили поліцію Буковини, а також правоохоронців зі сусідніх областей.

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Знайшли дитину через чотири дні, 17 листопада, у Стрию. Вона здорова і неушкоджена, протиправних дій проти неї вчинено не було.

Як встановили правоохоронці, увесь цей час шестикласниця разом зі своїми знайомими мандрувала Західною Україною. Дівчинку передали батькам та провели з ними профілактичну бесіду.

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