Коронавірус вдвічі збільшив кількість безробітних на Львівщині

Станом на 1 листопада 2020 року на Львівщині налічувалося 26,8 тисяч безробітних, що на 14,3 тисяч більше порівняно з відповідною датою торік, а саме – 12, 5 тисяч. Про це інформує Львівський обласний центр зайнятості.

Серед тих, хто за сприяння служби зайнятості шукав офіційний заробіток:

20% становили працівники сфери торгівлі та послуг,

16,4% – законодавці, вищі державні службовці, керівники і менеджери,

12,7% – це фахівці,

11,5% – робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою устаткування і машин,

11,4% – кваліфіковані робітники з інструментом,

11,0% – професіонали,

8,9% – представники найпростіших професій,

7,4% – технічні службовці,

0,8% – кваліфіковані робітники сільського господарства.

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Заступник директора Львівського обласного центру зайнятості Оксана Іванчук розповіла, що на початку останнього місяця осені в області налічувалося 4629 пропозицій роботи, у тому числі 3339 – для робітників, 988 – для службовців, 302 – для тих, хто не має професії та спеціальної підготовки

Наприкінці жовтня у регіоні на одне вільне робоче місце претендувало 6 безробітних. У розрізі професійно-кваліфікаційного складу: за одну вакансію боролися 13 службовців, 8 осіб без професії та 4 робітники.

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