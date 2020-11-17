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Коронавірус вдвічі збільшив кількість безробітних на Львівщині

Ольга Денисяка

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Станом на 1 листопада 2020 року на Львівщині налічувалося 26,8 тисяч безробітних, що на 14,3 тисяч більше порівняно з відповідною датою торік, а саме – 12, 5 тисяч. Про це інформує Львівський обласний центр зайнятості.

 

Серед тих, хто за сприяння служби зайнятості шукав офіційний заробіток:

  • 20% становили працівники сфери торгівлі та послуг,
  • 16,4% – законодавці, вищі державні службовці, керівники і менеджери,
  • 12,7% – це фахівці,
  • 11,5% – робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою устаткування і машин,
  • 11,4% – кваліфіковані робітники з інструментом,
  • 11,0% – професіонали,
  • 8,9% – представники найпростіших професій,
  • 7,4% – технічні службовці,
  • 0,8% – кваліфіковані робітники сільського господарства.

 

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Заступник директора Львівського обласного центру зайнятості Оксана Іванчук розповіла, що на початку останнього місяця осені в області налічувалося 4629 пропозицій роботи, у тому числі 3339 – для робітників, 988 – для службовців, 302 – для тих, хто не має професії та спеціальної підготовки

Наприкінці жовтня у регіоні на одне вільне робоче місце претендувало 6 безробітних. У розрізі професійно-кваліфікаційного складу: за одну вакансію боролися 13 службовців, 8 осіб без професії та 4 робітники.

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