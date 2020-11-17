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До розіграшу «iPhone 12» за селфі на дільниці, ймовірно, причетна Львівська мерія, – Опора

Ольга Денисяка

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Декілька днів тому на вулицях Львова з’явились рекламні плакати із закликом молоді прийти на вибори 22 листопада. Якщо зробити селфі на фоні дільниці і розмістити його у соцмережах, то можна стати учасником розіграшу найновіших моделей айфонів. Спонсором є магазин телефонів, але до акції, ймовірно, долучене одне з комунальних підприємств Львівської міської ради. Про це Львівському порталу повідомили у Громадянської мережі ОПОРА.

 

16 листопада на зупинці громадського транспорту на вулиці Личаківській, спостерігачі ОПОРИ зафіксували листівку з текстом «Неучасть у виборах може зашкодити вашому місту. 22.11.2020 #качнидільницю». А навпроти Оперного театру – банер в аналогічній кольоровій гамі і написом «22 листопада – вибори мера Львова #качнидільницю».

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Сторінки з назвою «Качни дільницю» є у соціальних мережах Facebook та Instagram. На них наводять дані явки виборців 25 жовтня осіб віком 18-29 років та 60+ і закликають прийти на вибори 22 листопада. А за свою свідомість і явку на дільниці можна взяти участь у розіграші десяти iPhone 12. Спонсором призів є один із магазинів продукції Apple в Україні.

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«Все просто, як трамвай на Сихів: репостни собі цей пост, в день виборів зроби селфі на фоні своєї виборчої дільниці, розмісти його в Instagram або Facebook з хештегами #iPeople та #качнидільницю, чекай повідомлення про виграш», – йдеться в оголошенні.

На одній зі світлин пабліку в соцмережі Instagram позначена сторінка «МолоДвіжЦентр.Львів».

У соціальній мережі Facebook вказано, що серед організаторів події «КачниДільницю!» є однойменний паблік та «МолоДвіжЦентр.Львів». Останнє є комунальним підприємством Львівської міської ради.

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«Формально ця акція не є агітацією за жодного з кандидатів. У ній – заклик виконати свій громадянський обов’язок без апеляції підтримати когось з кандидатів. Це можна трактувати як соціальну акцію. Є підстави припускати, що робить це команда одного з кандидатів для мобілізації молодого електорату», –  розповідає Координатор Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Львівській області Тарас Радь.

Громадянська мережа ОПОРА звертає увагу, що заходи комунального підприємства щодо заохочення молоді до участі у виборах не можна розцінювати агітацією та щодо такої діяльності у Виборчому кодексі України відсутні жодні обмеження.

Водночас ОПОРА нагадує, що згідно з частиною 12 статті 57 Виборчого кодексу України «кандидатам на відповідних виборах, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади, органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування, державних, комунальних підприємствах, закладах, установах, організаціях, військових частинах (формуваннях), забороняється залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов’язаної з проведенням передвиборної агітації, підлеглих їм осіб, службовий транспорт, зв’язок, устаткування, приміщення, інші об’єкти та ресурси за місцем роботи, а також використовувати службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації».

Нагадаємо, другий тур місцевих виборів у Львові призначили на 22 листопада. У ньому за посаду голови Львівської ОТГ змагатимуться чинний мер Андрій Садовий та нардеп, ексголова ЛОДА Олег Синютка.

У першому турі Садовий набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682).

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