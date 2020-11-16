У Суховолі п'яний чоловік погрожував підірвати магазин гранатами

У селі Суховоля Городоцького району 42-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння погрожував у магазині підірвати гранати. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, 15 листопада правоохоронцям надійшло повідомлення від мешканки Городоцького району про те, що в одному з продуктових магазинів у селі Суховоля, де вона працює продавчинею, невідомий чоловік погрожує підірвати гранати.

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Опитавши постраждалу 37-річну місцеву мешканку та очевидців, правоохоронці встановили, що чоловік, який зайшов у магазин, тримав у руках предмет, схожий на гранату, та вимагав у продавчині безоплатно віддати йому товари, а у разі відмови – погрожував підірвати приміщення. Жінці вдалося втекти та зателефонувати на оперативну лінію «102». Тим часом зловмисник заволодів її сумочкою з грошима і особистими речами та втік з місця події.

Затримати втікача, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, вдалося неподалік сусіднього села, де він переховувався у лісосмузі. У нього вилучено два предмета, схожі на гранати РГД-5 та інші речові докази.

Особу зловмисника встановлено – ним виявився раніше судимий 42-річний мешканець Городоцького району. Боєприпаси правоохоронці скерували на експертне дослідження.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.187 (розбій) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

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