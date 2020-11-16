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Під час монтажних робіт у триметрову яму впав 39-річний працівник

Соломія Головіна

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Поблизу с. Батятичі Кам’янка-Бузького району під час монтажних робіт у триметрову яму впав 39-річний працівник. Про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Інформація про інцидент надійшла рятувальникам 16 листопада о 14:49 год. Під час проведення монтажних робіт чоловік впав у яму і була необхідна допомога по його транспортуванню.

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«Після прибуття рятувальників до місця виклику з’ясувалось, що чоловік 1981 року народження під час проведення монтажних робіт впав в яму розміром 8х8м і глибиною 3 метри та травмувався», – інформують у ДСНС.

Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою рятувальної мотузки та нош потерпілого підняли на поверхню та передали працівникам швидкої медичної служби.

До рятувальних робіт залучили 8 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки.

Причини та обставини виникнення події встановлюють правоохоронні органи.

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Фото: ДСНС

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