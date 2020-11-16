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Новообраний мер Конотопа помер через COVID

Соломія Головіна

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Помер новообраний міський голова Конотопа Олександр Луговий, який хворів на коронавірус. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив народний депутат Ігор Молоток.

 

«Страшна звістка і велика втрата. Він переміг на виборах і відчайдушно боровся за життя з підступною хворобою. Здавалось, що найстрашніше вже позаду, але це було не так… Вічна пам’ять і вічний спокій…», – мовиться у повідомленні.

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Наприкінці жовтня Олександр Луговий у Facebook інформував, мовляв, його стан здоров’я вже стабілізувався:

«Стан мого здоров’я стабілізувався і вже наступного тижня я планую повернутися в Конотоп. Дякую всім за довіру і підтримку. Ціную кожного. Передвиборчий процес-2020 був нелегкий для мене в зв’язку з хворобою, але дякувати Богу, все минулося. Попереду чимало роботи. До зустрічі на рідній Конотопщині. Все буде добре».

Раніше Львівський портал інформував, що COVID-19 забрав життя міського голову Борисполя Анатолія Федорчука.

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Фото: Facebook/Олександр Луговий

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