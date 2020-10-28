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Від коронавірусу помер мер Борисполя

Наталя Дуляба

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Від ускладнень коронавірусу помер чинний міський голова Борисполя Анатолій Федорчук. Про це йдеться у регіональному Telegram-каналі Міністерства охорони здоров’я.

 

«Чинний міський голова Борисполя Анатолій Федорчук помер 28 жовтня від ускладнень коронавірусної хвороби», – йдеться у повідомленні.

Водночас смерть Федорчука підтвердили у пресслужбі партії «Наш край», від якої він балотувався на цих місцевих виборах.

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Зазначимо, що Анатолію Федорчуку було 60 років, крісло Бориспільського міського голови він обіймав із 2006 року.

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