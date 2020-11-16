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Львівщина виконала 74% призову

Наталя Дуляба

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До грудня в Україні триває осіння призовна кампанія на строкову військову службу. Львівщина є однією з областей, яка має відрядити на службу найбільше солдатів. За півтора місяця Львівська область вже виконала 74% призову. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

 

Осінній призов стартував 1 жовтня і триватиме до грудня. На строкову військову службу на Львівщині мають призвати 632 осіб. Станом на середину листопада до навчальних центрів уже вирушили 469 призовників, а це – 74% виконання поставленого завдання.

Протягом тижня в області мають сформувати команду з 30 юнаків для відправки до підрозділів Національної гвардії. Загалом упродовж листопада та грудня до війська призвуть ще 163 осіб.

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Зауважимо, що Львівщина є однією з областей, яка пошле до війська найбільше призовників. Так, 343 осіб відправлять на службу у Збройних Силах України, 244 у Національній гвардії, 20 – у Державній прикордонній службі, 25 – Державній спеціальній службі транспорту.

Перед тим, як призовників збирають на збірний пункт на Львівщині, вони обов’язково проходять ІФА-тестування.

Зазначимо, призовники служать в армії один рік (для осіб із вищою освітою) або півтора року (без вищої освіти). Військовослужбовців строкової служби до виконання завдань в районі ООС не залучають. На службу призивають чоловіків віком від 18 до 27 років.

Загалом під час осіннього призову в Україні в армію підуть 13 570 молодиків. На його проведення із держбюджету виділили більше 65 млн грн.

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