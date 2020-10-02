Осінній призов на Львівщині: до армії заберуть 630 парубків

У рамках осіннього призову на строкову військову службу призвуть 632 мешканців Львівщини. Про це у п’ятницю, 2 жовтня, під час брифінгу повідомив військовий комісар Львівської області Олександр Тіщенко, передає кореспондент Львівського порталу.

1 жовтня в Україні розпочалася осіння призовна кампанія на строкову військову службу. Триватиме вона до грудня. На службу призивають юнаків віком від 18 до 27 років. Відтак на службу зі Львівщині відправлять 632 парубків. Олександр Тіщенко зауважив, що це на 160 чоловік менше, ніж під час весняного призову.

Зокрема, 343 служитимуть у Збройних Силах України, 244 – у Національній гвардії, 20 – у Державній прикордонній службі, 25 – Державній спеціальній службі транспорту.

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«Львівщина – це регіон, який ніколи призов «не завалював». І цей призов ми теж виконаємо. На сьогодні планове завдання у районах вже сформоване. На жаль, знову маємо трішки проблем по місту Львову. Збірний пункт до призову в умовах пандемії готовий. На сьогодні ми повністю забезпечені ІФА-тестами. Призовникам робитимуть ці тести і тільки після цього їх доставлятимуться на збірний пункт. Також ми забезпечені засобами індивідуального захисту. У випадку, якщо райони перейдуть у «червону зону», то на Львівщині передбачили транспорт для доставлення призовників до збірного пункту», – зазначив військовий комісар Львівської області.

Олександр Тіщенко наголосив, що у зону АТО строковиків не відправляю. Він також наголосив, що 70% наряду служитимуть у Львівській області.

Нагадаємо, весняний призов, навіть попри коронавірусну пандемію, вдалося завершити на тиждень швидше.

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