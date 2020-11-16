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Грабіж перехожого на Привокзальній завершився тюрмою

Андрій Котенський

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У Львові на 4 роки за ґрати відправили грабіжника, який біля приміського вокзалу напав із кастетом на пішохода, і відібрав у нього 3500 євро та планшет. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

 

За даними правоохоронців, засуджено 35-річного уродженця Івано-Франківська за грабіж, поєднаний із застосуванням фізичного насильства, що завдало значної шкоди потерпілому.

Встановлено, що наприкінці вересня цього року в районі приміського вокзалу Львова, фігурант вдарив в обличчя 52-річного чоловіка і відібрав у нього 3500 євро та планшет.

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Суд визнав грабіжника винним у скоєнні злочину тож найближчі чотири роки він проведе за ґратами.

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