Біля Фабрики повидла відновили історичну браму медіатеки. Фото до та після

У Львові відновили історичну дубову браму до нещодавно відновленої медіатеки «Під Високим Замком», що на вул. Богдана Хмельницького, 175. Про це повідомляє ЛКП «Бюро спадщини».

Упродовж двох років на замовлення Львівської міської ради проводили реставрацію фасаду будівлі, також мешканці будинку подали заявку на участь у програмі співфінансування відновлення брами.

«Раніше тут стояла простенька радянська брама, яка була дуже знищена, ми вирішили відновити браму, яка була тут первинно. До слова, її креслення розробили ті ж архітектори, які відповідали за проєкт реставраціїї фасаду будівлі та оновлення простору бібліотеки», – розповів реставратор Ростислав Малецький.

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Брама до реставрації

Нещодавно медіатека «Під Високим Замком» відкрила свої двері для відвідувачів. Проєкт реставрації розробила архітекторна фірма «Рутенія», за яким історичну будівлю відреставрували, а сам простір оновили та осучаснили.

Брама після реставрації

«Основний каркас брами ми виготовляли близько двох тижнів, а увесь інший час тривало відновлення декоративних елементів, адже ручна робота з різьбою є досить тривала і складна. Також ми додали більше укріплюючих елементів. Мешканці можуть бути впевнені, що вони точно не розхитаються найближчі пів століття», – додав реставратор.

Зазначимо, у Львові завершився набір заявок для участі у Програмі співфінансування. Відтак ЛКП «Бюро спадщини» допоможе відреставрувати ще 50 історичних брам та вікна у 20 будинках міста. З переліком адрес можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, Львівський портал побував на екскурсії відреставрованими брамами Львова. З ТОП-локаціями зі старовинними брамами Львова можна ознайомитися тут.

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Фото: Бюро спадщини