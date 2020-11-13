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«Укрзалізниця» призначила ще один потяг зі Львова

Ольга Денисяка

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Укрзалізниця призначила поїзд № 142/141 Львів – Бахмут. Він курсуватиме вже з 13 листопада цього року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі перевізника.

 

Поїзд № 142/141 Львів – Бахмут курсуватиме раз на три дні. Поїзд відправиться зі Львова 13 листопада о 14:20 та прибуде до Бахмута о 18:55 наступної доби. У зворотному напрямку відправлення о 23:25 та прибуття до Львова о 04:32 через добу.

Під час рейсу поїзд перетинає майже всю Україну зі заходу на схід, робить зупинки на станціях міст Ковель, Коростень, Житомир, Київ, Лубни, Миргород, Святогірськ, Лиман та інших.

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