«Укрзалізниця» призначила ще один потяг зі Львова

Укрзалізниця призначила поїзд № 142/141 Львів – Бахмут. Він курсуватиме вже з 13 листопада цього року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі перевізника.

Поїзд № 142/141 Львів – Бахмут курсуватиме раз на три дні. Поїзд відправиться зі Львова 13 листопада о 14:20 та прибуде до Бахмута о 18:55 наступної доби. У зворотному напрямку відправлення о 23:25 та прибуття до Львова о 04:32 через добу.

Під час рейсу поїзд перетинає майже всю Україну зі заходу на схід, робить зупинки на станціях міст Ковель, Коростень, Житомир, Київ, Лубни, Миргород, Святогірськ, Лиман та інших.

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