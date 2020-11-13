Ще 29 учасників АТО зі Львова отримають по сто тисяч гривень. Список

У п’ятницю, 13 листопада, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив перелік бійців АТО/ООС, які отримають по 100 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

По 100 тисяч гривень найближчим часом отримають ще 29 військових зі Львова.

Львівський портал подає перелік учасників АТО/ООС, які отримають цю матеріальну допомогу:

Реклама партнерів

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН

1. Гада Михайло Миколайович

2. Степаненко Тарас Олегович

3. Фісенко Євгеній Олександрович

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОН

4. Білоус Костянтин Вячеславович

5. Боголюк Євген Леонідович

6. Шпирка Федір Васильович

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОН

7. Бахор Віктор Вікторович

8. Гап`як Олег Володимирович

9. Гунчак Василь Миколайович

10. Дяків Іван Степанович

11. Закревський Ярослав Олегович

12. Сабан Роман Степанович

СИХІВСЬКИЙ РАЙОН

13. Зелінський Богдан Григорович

14. Міськів Дмитро Михайлович

15. Яценко Денис Вячеславович

ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН

16. Боднарук Ярослав Богданович

17. Бойчук Андрій Михайлович

18. Бороха Мар`ян Романович

19. Войтенко Вадим Михайлович

20. Довбня Андрій Сергійович

21. Кочан Олег Віталійович

22. Лисюк Богдан Романович

23. Цебак Микола Васильович

24. Юсипович Володимир Володимирович

25. Яворський Михайло Миколайович

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН

26. Дудок Володимир Михайлович

27. Звєздаєв Дмитро Олегович

28. Місінський Іван Григорович

29. Мудрук Юрій Юрійович

Додамо, що програму фінансової підтримки учасників АТО, які є мешканцями Львова, мерія прийняла у 2015 році. По 100 тисяч гривень бійці отримуватимуть включно до 2022 року. Загалом на такі виплати у бюджеті міста передбачили 610 мільйонів гривень.

Загалом таку матеріальну допомогу у Львові вже отримали більше 3752 бійці АТО. На це витратили майже 375,2 млн грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.