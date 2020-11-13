На Львівщині службові собаки знайшли контрабанду сигарет

12 листопада у пункті пропуску «Грушів – Будомеж» на Львівщині у п’яти автомобілях знайшли приховані сигарети. Контрабанду допомогла знайти кінологічна команда Галицької митниці, зокрема, службові собаки Джанго та Хільду. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі митниці ДФС.

Упродовж кількох годин, в пункті пропуску «Грушів – Будомеж» працівники Галицької митниці вилучили майже 800 пачок тютюнових виробів. Сигарети намагались перевезти до Республіки Польщі місцеві мешканці смугою спрощеного митного контролю зелений коридор.

Товар був прихований у конструктивних порожнинах легкових автомобілів, а водному з них – у спеціально виготовленому тайнику.

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Митники розповідають, що для пошуку сигарет залучили кінологічну команду Галицької митниці, зокрема, службових собак Джанго та Хільду. Їх пильні носи допомогли швидко знайти приховані предмети правопорушення.

За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил за ст.483 Митного кодексу України. Сигарети та автомобіль «Форд», в якому був тайник, вилучено. Справи скерують до суду.

Львівський портал писав про про товари-улюбленці львівських контрабандистів 2019 року і про те, що з ними стається після вилучення. Детальніше про це читайте за посиланням.

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Фото: митниця