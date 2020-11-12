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За тиждень обіцяють відкрити дорогу Рава-Руська – Гайок

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Автомобільну дорогу Рава-Руська – Гайок мають відкрити для проїзду через тиждень. Про це Львівському порталу повідомили у прессслужбі Львівської облдержадміністрації.

 

Триває ремонт автомобільної дороги Рава-Руська– айок між населеними пунктами Великі Мости і Реклинець. Дорожники ремонтують 5,4 кілометрів автошляху. На сьогодні розпушили попереднє покриття, влаштували основу ЩПС і нижній шар асфальтобетонного покриття. Загальна протяжність – понад 19 кілометрів.

«Ремонт дороги розпочали місяць тому і вже прокладають верхній шар асфальтобетонного покриття. Для ремонтних робіт виділили 35 млн грн з державного бюджету. Завершити роботи тут мають впродовж тижня», – зазначив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

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Цей автошлях є важливим, бо сполучає автомобільні дороги державного значення Тернопіль – Львів – Рава-Руська, Ковель – Володимир-Волинськ-Червоноград – Жовква та Львів – Радехів – Луцьк, а також веде від міжнародного пункту пропуску Рава-Руська – Гребене.

Як зазначив Юрій Бучко, наступного року заплановано ремонт ще 5 кілометрів автошляху в межах від Реклинця до межі Сокальського району. Для продовження ремонту необхідно ще 35 млн грн.

Нагадаємо, у 2017 році на ділянці Рава-Руська – Великі Мости влаштували вирівнюючий шар з асфальтобетону за рахунок коштів, які надійшли в результаті реалізації митного експерименту та обласного бюджету, також на ділянці від межі Кам’янка-Бузького району до с. Гайок вказаної автомобільної дороги виконали роботи з влаштування верхнього шару асфальту.

 

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