На Львівщині з води витягли тіла двох чоловіків

Встановлюють обставини загибелі двох старших чоловіків, тіла яких вчора витягли із ставків на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

Першу знахідку виявили вчора, 11 листопада, о 11:05, у селі Стара Сіль Старосамбірського району. Із місцевого ставка рятувальники підняли тіло 67-річного жителя села Стрільбичі Старосамбірського району.

Ще один смертельний випадок зафіксували вчора о 13:15, у місті Червонограді. У місцевому ставку по вулиці Стрілецькій, рятувально-водолазна служба підняла тіло 60-річного червоноградця, якого розшукували з 26 жовтня 2020 року.

Реклама партнерів

Обставини подій встановлюються.