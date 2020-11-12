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На Львівщині з води витягли тіла двох чоловіків

Андрій Котенський

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Встановлюють обставини загибелі двох старших чоловіків, тіла яких вчора витягли із ставків на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

 

Першу знахідку виявили вчора, 11 листопада, о 11:05, у селі Стара Сіль Старосамбірського району. Із місцевого ставка рятувальники підняли тіло 67-річного жителя села Стрільбичі Старосамбірського району.

Ще один смертельний випадок зафіксували вчора о 13:15, у місті Червонограді. У місцевому ставку по вулиці Стрілецькій, рятувально-водолазна служба підняла тіло 60-річного червоноградця, якого розшукували з 26 жовтня 2020 року.

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Обставини подій встановлюються.

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