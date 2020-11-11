Червоноградця, який пропав два тижні тому, знайшли мертвим

У Червонограді 11 листопада знайшли тіло безвісти зниклого 60-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі військової частини 4114 Нацгвардії України.

До пошуків зниклого червоноградця залучали гвардійців та працівників поліції.

Спільними зусиллями проводили прочісування місцевості, зокрема лісових масивів, території навколо водойм, полів. В результаті проведених заходів на березі водойми у густих заростях було знайдено тіло чоловіка без ознак життя.

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Відомо, що чоловік ще 29 жовтня 2020 року вийшов з дому у невідомому напрямку та не повернувся. Наразі працівниками Червоноградського відділу поліції встановлюються причини загибелі місцевого мешканця.

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