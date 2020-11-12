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Міноборони обіцяє ретельніше контролювати якість харчування військових

Андрій Котенський

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Міністерство оборони України закликає громадськість долучитися до контролю за якістю харчування військовослужбовців. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті стратегічних комунікацій Міністерства оборони України.

 

За словами заступника Міністра оборони України Ігоря Халімонова, в оборонному відомстві налагоджуються канали зворотного зв’язку для отримання відгуків від фактичних споживачів, військовослужбовців. Водночас важливим складовим елементом реформи у Міністерстві оборони залучення громадськості до цього процесу.

«Відгуки активістів, волонтерів та небайдужих громадян для нас є дуже важливими, тому що ми отримуємо зворотній зв’язок від людей, які дотичні до Збройних Сил, цікавляться діяльністю, у яких болить душа за Українське військо», – сказав Ігор Халімон.

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До контролю якості харчування українських військових обіцяють залучити активістів.

«Є кілька ініціатив, серед яких і запровадження спеціалізованого каналу у соціальних мережах для зворотного зв’язку щодо харчування у військових частинах. Є також бачення щодо залучення активістів до контролю якості за харчуванням, можливо, наприклад, у вигляді наглядової ради», – додав заступник Міністра оборони України.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Верховний суд України скасував скандальне рішення аудиторів Міноборони, яким вимагали від командування 24-ї окремої механізованої «залізної» бригади відшкодувати майже п’ять мільйонів гривень «збитків» державі, за триразове харчування військових.

Фото: Укрінформ

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