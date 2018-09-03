Українські військові через суд відстояли право на триразове харчування

Верховний суд України скасував скандальне рішення аудиторів Міноборони, яким вимагали від командування 24-ї окремої механізованої «залізної» бригади відшкодувати майже п’ять мільйонів гривень «збитків» державі, за триразове харчування військових. Про це повідомив нардеп Ігор Васюник на своїй сторінці у Фейсбук, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами Ігоря Васюника, Верховний суд України підтвердив, що під час дії «особливого періоду» всі військові-контрактники мають право на триразове харчування за рахунок держави, а не один раз, як вважали аудитори.

«Верховний суд України поставив крапку у цій скандальній історії! Моя команда адвокатів та помічників пройшли всі судові інстанції України і рішення суду однозначне і оскарженню не підлягає: скасувати та визнати протиправною вимогу аудиторів Міноборони щодо відшкодування збитків командуванням 24-ої бригади. Під час дії «особливого періоду» всі військові-контрактники мали право на триразове харчування за рахунок держави», – повідомив він.

За словами Ігоря Васюника, через невідповідність нормативно-правової бази реаліям військового часу, у схожій ситуації опинились й ряд інших військових частин.

Як раніше повідомляв Львівський портал, головними «героями» цієї безглуздої ситуації стало керівництво Західного територіального управління аудиту Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони України.

«Хлопці з управління аудиту провели перевірку військової частини «В4680» (м. Яворів, постійне місце дислокації 24-ї окремої механізованої «залізної» бригади) і вирішили, що командування не мало право годувати військових тричі на день, а лише один раз. При цьому аудитори посилаються на Постанову про харчування КМУ №426, яка регулює порядок харчування військових службовців у мирний період (!) і передбачає харчування контрактників один раз на день», – повідомив у своєму блозі Ігор Васюник.

Як відомо, 26 липня 2017 року легендарна 24-та «залізна» бригада, яка в 2014 році однією з перших виступила проти російської армії і зупинила наступ ворога, вперше за три роки війни в повному складі прибула на постійне місце дислокації в Яворів. 3000 бійців, які є вихідцями з різних регіонів України, прибули у військову частину для відновлення боєздатності.