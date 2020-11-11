У МОЗ назвали симптоми легкого перебігу COVID-19

Легкий перебіг коронавірусної інфекції супроводжується невеликою гарячкою, відсутністю шлунково-кишкових проявів та змін психічного стану. Про це 11 листопада під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, легкий перебіг коронавірусної хвороби характеризується: невеликою гарячкою (до 38°C), що добре контролюється прийомом жарознижуючих препаратів, нежиттю,сухим кашлем без ознак дихальної недостатності (утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів, кровохаркання). А також відсутністю шлунково-кишкових проявів та змін психічного стану.

Ускладнення з боку дихальної системи при COVID-19 зазвичай розвиваються на другому тижні хвороби, тому рекомендовано активно спостерігати за хворими саме в цей період.

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У МОЗ закликають не займатися самолікуванням, а у разі появи симптомів гострого респіраторного захворювання звертатися до сімейного лікаря.

«Амбулаторне лікування можливе лише за умови легкого перебігу хвороби. Водночас лікування вдома має відбуватися виключно за показаннями та призначенням сімейного лікаря відповідно до протоколу. Медичні працівники повинні здійснювати постійний контроль поточного стану пацієнта і контактних осіб», – сказав Максим Степанов.

Нагадаємо, станом на ранок середи, 11 листопада, в Україні зафіксовано 489 808 випадків коронавірусної інфекції. За минулу добу виявили 10 611 нових хворих.

Зазначимо, в уряді прогнозують, що до кінця листопада в Україні буде до 15 тисяч нових випадків коронавірусу в день, а до кінця року ця цифра може досягти 20 тисяч.

Нагадаємо, у МОЗ уже заявили, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної.

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