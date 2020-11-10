Поліцейські шукали вибухівку у суді, де розглядають справу Федини та Звіробій

У вівторок вранці, 10 листопада, у Галицькому районному суді Львові, де мало б розпочатися слухання у справі народної депутатки Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій.

За даними Нацполіції Львівщини, близько 9.30 до них надійшло анонімне повідомлення про те, що до будівлі суду на вулиці Чоловського нібито прямує автомобіль, у якому перевозиться вибухівка.

Приїхавши на місце події, правоохоронці евакуювали 254 особи – співробітники та відвідувачі суду. Поліцейські обстежили будівлю та прилеглу територію та жодних вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не виявлено.

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Також патрульні оперативно виявили та зупинили автомобіль, про який йшлось у повідомленні. Його теж обстежили спеціалісти – небезпечних предметів виявлено не було.

Наразі поліцейські встановлюють особу аноніма, який повідомив про замінування, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Зазначимо, у Галицькому районному суді Львова близько 12:30 суд таки розпочав розгляд справи стосовно народної депутатки Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій.

Нагадаємо, 26 жовтня 2019 року президент Володимир Зеленський перебував у с.Золоте-4, де добровольці та ветерани виступали проти відведення українських військ. Спілкування із добровольцями виявилось дуже емоційним. Під час розмови з одним із чоловіків Зеленський заявив: «Я прийшов тобі сказав, ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати. … Я – президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь».

У цей же день, народна депутатка «Євросолідарності» Софія Федина та волонтерка Маруся Звіробій, коментуючи висловлювання Зеленського, наголошували на неприпустимості такої поведінки президента, звинувачували його у спробі капітуляції перед агресором та припускали, що може статися із Зеленським на передовій.

Відтак слідчі Держбюро розслідувань скерували до Генпрокуратури України проєкт повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо Президента України чинній народній депутатці України від Львівщини Софії Федині. А 12 лютого Державне бюро розслідувань вручило нардепці повідомлення про підозру.

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Фото: поліція