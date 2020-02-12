Нардепці Федині вручили підозру через погрози Зеленському

Народній депутатці від фракції «Європейська солідарність» Софії Федині Державне бюро розслідувань сьогодні, 12 лютого, вручило повідомлення про підозру через погрози президенту Володимиру Зеленському. Про це Софія Федина сказала в ефірі телеканалу «Прямий».

«За результатами вручення підозри, маю повістку на допит» – повідомила Федина.

Пресслужба ДБР наразі офіційної інформації ще не оприлюднила.

Зазначимо, Софію Федину у Державне бюро розслідувань для вручення підозри викликали двічі: 6 та 12 лютого. Втім, 6 лютого народна депутатка у ДБР не з’явилася.

Нагадаємо, 26 жовтня 2019 року президент Володимир Зеленський перебував у с.Золоте-4, де добровольці та ветерани виступали проти відведення українських військ. Спілкування із добровольцями виявилось дуже емоційним. Під час розмови з одним із чоловіків Зеленський заявив: «Я прийшов тобі сказав, ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати. … Я – президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь».

У цей же день, народна депутатка «Євросолідарності» Софія Федина та волонтерка Маруся Звіробій, коментуючи висловлювання Зеленського, наголошували на неприпустимості такої поведінки президента, звинувачували його у спробі капітуляції перед агресором та припускали, що може статися із Зеленським на передовій.

Відтак слідчі Держбюро розслідувань скерували до Генпрокуратури України проєкт повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо Президента України чинній народній депутатці України від Львівщини Софії Федині.

Фото: Прямий