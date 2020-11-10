На українських фермах перевірили норок на коронавірус

Асоціація звірівників України у зв’язку з виявленням у шести країнах випадків зараження коронавірусом COVID-19, пов’язаних із фермами з розведення норок, заявила про відсутність випадків захворювання норок на вірус SARS-CoV-2 на українських фермах. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

Асоціація звірівників України запевняє, що на українських норкових фермах, які входять до складу асоціації, дотримуються жорстких карантинних заходів. Епідемічна ситуація на фермах перебуває під контролем і не становить загрози для суспільства.

Як повідомлялося, мутацію коронавірусу COVID-19 було виявлено у тварин на фермах із розведення норок у Данії, через що в Ютландії, регіоні на північному сході країни, було запроваджено спеціальні обмеження. У цій частині країни, зокрема, оголосили про закриття барів і ресторанів, зупинили рух громадського транспорту, людям з інших регіонів заборонено їздити до Ютландії. У Копенгагені розпорядилися забити 15-17 млн норок.

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Всесвітня організація охорони здоров’я 7 листопада поінформувала про виявлення випадків зараження коронавірусом COVID-19, що пов’язані з фермами з розведення норок ще в п’яти країнах світу – в Іспанії, Італії, Нідерландах, США та Швеції.

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