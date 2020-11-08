Про коронавірус у норок повідомили вже 6 країн, – ВООЗ

Шість країн повідомили про виявлення коронавірусу SARS-CoV-2 у норок, яких вирощують на хутряних фермах. Про це пише УП з посиланням на ВООЗ.

Так, коронавірус у норок виявили вже у шістьох країнах: Данії, Нідерландах, Іспанії, Швеції, Італії та США.

При цьому ВООЗ повідомляє тільки про заходи, які вживає Данія для стримування поширення коронавірусу, що міг мутувати.

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«Норки були інфіковані в результаті контакту з інфікованими людьми. Норки можуть діяти як резервуар SARS-CoV-2, передаючи вірус між собою, і становлять ризик передачі вірусу від норки до людини. Потім люди можуть передавати цей вірус серед населення».

«Коли віруси переміщуються між популяціями людей і тварин, можуть відбуватися генетичні модифікації вірусу».

Зазначимо, що Данія, найбільший у світі експортер хутра норки, раніше заявила про забій усіх норок в країні (від 15 до 17 мільйонів особин) після виявлення мутації, яка може передаватися людині.

Данія також ізолювала північний регіон через мутовану версію коронавірусу. Копенгаген попередив, що мутація може поставити під загрозу ефективність будь-якої майбутньої вакцини.

Державний інститут Данії, який займається інфекційними захворюваннями, заявив про виявлення коронавірусу, який мутував у норок, у 214 людей.

Тим часом Велика Британія ввела заборону на в’їзд з Данії через побоювання щодо нового штаму коронавірусу, який поширився на людей від норок.

Як писав Львівський портал, наймасштабнішу в Україні норкову ферму хотіли збудувати у Бродівському районі. Через це протестували активісти, райрада зверталась до Міністерства екології, бо вважала, що така ферма несе екологічну загрозу.

Заборонити хутрові ферми на Львівщині збиралась Львівська облрада, але депутати провалили це питання.

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