«Нагодуй бідного». Глава УГКЦ закликав принести до храмів продукти для нужденних

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав закликає всіх наступної неділі, 15 листопада, прийти до храмів з продуктами для бідних. Про це повідомляє департамент інформації УГКЦ.

Предстоятель УГКЦ повідомив, що наступної неділі, на поклик Папи Франциска, Церква відзначатиме День убогого.

«Тому сьогодні закликаю всіх вірних усього світу простягнути руку тим, хто потребує допомоги. Ми зробимо одну конкретну акцію, яка називатиметься «Нагодуй бідного». Щоб простягнути свою руку до Божої руки, наступної неділі в усіх наших парафіях в усьому світі ми принесемо до храмів харчі, щоб нагодувати вбогих. Будьте певні, ми винесемо з храму більше духовних дарів, ніж принесемо матеріальних», – наголосив глава УГКЦ.

Реклама партнерів

Проповідник відзначив, що люди часто живуть у світі ілюзій і водночас великого лиха і великих потреб… «Як нам потрібно справді розпізнати момент, час Божих відвідин, як це каже Ісус Христос! Як нам важливо не опустити того моменту, коли до нас прийде живий Бог тут, на цій землі! Як нам важливо розпізнати ту рятівну Божу руку, яка сьогодні є простягнута до нас! Тому Святіший Отець сьогодні звертає нашу увагу на відкинутих, упосліджених, забутих, зневажених сучасним суспільством», – сказав Блаженніший Святослав.

Він нагадав слова Папи Франциска, який каже, що саме через убогих сьогодні Господь простягає свою руку до нашого суспільства, до сучасної людини.

«Як багато ми бачимо випадків, – зауважив він, – що для того аби покращити свій стан, вирішити якісь проблеми, люди приходять до могутніх світу цього і займаються своєрідним ідолопоклонством перед владою, грішми, славою. А багачі цього світу часто думають, що їхні маєтки є їхнім спасінням і поклоняються їм, як золотому тельцеві».

Раніше Львівський портал писав про львів’янку Анну Костюк, яка відмовилася від святкування свого дня народження у ресторані, а натомість вирішила пожертвувати ці кошти на обіди для 200 бездомних людей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.