Львів'янка відмовилася від святкування дня народження в ресторані, щоб нагодувати 200 бездомних

Львів’янка Анна Костюк відмовилася від святкування свого дня народження у ресторані, а натомість вирішила пожертвувати ці кошти на обіди для 200 бездомних людей. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Спільнота взаємодопомоги «Емаус-Оселя».

Дівчина звернулася у «Емаус-Оселя» з пропозицією долучитися до роздачі їжі біля Порохової вежі для бездомних і влаштувати їм обід власним коштом.

«Не можна сказати, що ми були здивовані, бо нас важко здивувати на 17-му році роботи з дуже різними людьми. Але приємне піднесення, світлу радість і надію, що не перевелися ще справжні, добрі люди – відчув кожен з нас», – зазначили у спільноті.

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Своєю чергою Анна Костюк на своїй сторінці у Facebook розповіла, щоби нагодувати 200 потребуючих знадобилося всього лиш 1500 грн.

«Якщо коротко, то це історія про те, як я хотіла відсвяткувати свій ювілей і, якщо зовсім чесно, то ідея святкувати в ресторані мене зовсім не гріла… Мені хотілось нагодувати людей, які цього направду потребують, і я вирішила, що хочу організувати обід для 100 людей (в реалі вийшло 200)… Щастя, що у Львові є організація, яка займається організацією обідів для безпритульних. Після розмови з ними я дізналась, що 1500 грн достатньо, щоб нагодувати 200 людей. Все, що потрібно – це просто закупити їжу зі списку і привезти їм у притулок… », – розповідає свою історію львів’янка.

Анна Костюк переконана, що робити добро значно легше, ніж ми думаємо.

«Є речі, про які не прийнято говорити. Благодійність – одне з таких питань. Я завжди була прихильником того, щоб робити добрі справи мовчки. Бо якщо хочеш зробити добро, то навіщо розповідати про це світу? Але в мене є один залізний аргумент – і це 7 грн 50 коп. Рівно стільки потрібно, щоб нагодувати обідом одну людину. І якщо хтось із вас після цього поста захоче зробити добру справу, значить цей текст написаний не даремно», – переконана вона.

2300 грн стільки потрібно, щоб нагодувати 200 людей. Не вірите? І правильно робите. Насправді достатньо 1500 грн. Знову… Posted by Anna Kostiuk on Monday, October 19, 2020

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