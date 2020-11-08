Штрафи за нехтування маскою: міністр пояснив нюанси

За відсутність маски на вулиці українців штрафувати не будуть, також не поширюватимуться такі санкції на неповнолітніх. Про це йдеться на сторінці Мін’юсту у Facebook.

У відеозверненні міністр юстиції Денис Малюська пояснив, кого оминуть штрафи за неносіння маски, які 6 листопада ввела Верховна Рада України.

«За порушення будь-яких правил карантину зараз існує єдиний штраф: від 17 до 34 тисяч гривень. Застосовувати такий величезний штраф за неносіння маски у громадських приміщеннях було несправедливим тому, що мало у кого є достатньо грошей, щоб заплатити його. Окрім того, процедура застосування штрафу була тривалою. Потрібно було рішення суду», – сказав Малюська.

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За його словами, ситуація «кардинально» зміниться після набуття чинності закону, який власне й передбачає окремий штраф за відсутність маски у громадському транспорті чи громадських будівлях. Він становитиме від 170 до 255 грн.

«Застосування такого штрафу буде швидким: його накладатиме поліцейський, представник Держпродспоживслужби відразу ж на місці, коли побачить людину без маски у громадському приміщенні чи громадському транспорті. Зауважу, що такі штрафи не будуть застосовуватися до неповнолітніх, а також за неносіння маски на вулиці», – додав Денис Малюська.

Зазначимо, що право накладати штраф за неносіння маски відразу на місці мають також й органи місцевого самоврядування.

Закон, прийнятий Верховною Радою, набирає чинності на наступний день після його публікування.

Нагадаємо, штрафи за порушення карантину, в тому числі й неносіння масок, Верховна Рада ввела ще 17 березня. Максимальний його розмір становить 17 000 грн.

Згідно з процедурою поліцейський складає адмінпротокол на порушника карантину і скеровує всі матеріали до суду. І лише він визначає, чи штрафувати особу, чи ні.

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