ОСТАННІ НОВИНИ

Штрафи за нехтування маскою: міністр пояснив нюанси

Наталя Дуляба

|

За відсутність маски на вулиці українців штрафувати не будуть, також не поширюватимуться такі санкції на неповнолітніх. Про це йдеться на сторінці Мін’юсту у Facebook.

 

У відеозверненні міністр юстиції Денис Малюська пояснив, кого оминуть штрафи за неносіння маски, які 6 листопада ввела Верховна Рада України.

«За порушення будь-яких правил карантину зараз існує єдиний штраф: від 17 до 34 тисяч гривень. Застосовувати такий величезний штраф за неносіння маски у громадських приміщеннях було несправедливим тому, що мало у кого є достатньо грошей, щоб заплатити його. Окрім того, процедура застосування штрафу була тривалою. Потрібно було рішення суду», – сказав Малюська.

Реклама партнерів

За його словами, ситуація «кардинально» зміниться після набуття чинності закону, який власне й передбачає окремий штраф за відсутність маски у громадському транспорті чи громадських будівлях. Він становитиме від 170 до 255 грн.

«Застосування такого штрафу буде швидким: його накладатиме поліцейський, представник Держпродспоживслужби відразу ж на місці, коли побачить людину без маски у громадському приміщенні чи громадському транспорті. Зауважу, що такі штрафи не будуть застосовуватися до неповнолітніх, а також за неносіння маски на вулиці», – додав Денис Малюська.

Зазначимо, що право накладати штраф за неносіння маски відразу на місці мають також й органи місцевого самоврядування.

Закон, прийнятий Верховною Радою, набирає чинності на наступний день після його публікування.

Нагадаємо, штрафи за порушення карантину, в тому числі й неносіння масок, Верховна Рада ввела ще 17 березня. Максимальний його розмір становить 17 000 грн.

Згідно з процедурою поліцейський складає адмінпротокол на порушника карантину і скеровує всі матеріали до суду. І лише він визначає, чи штрафувати особу, чи ні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список

До Львівської міської ради пройшли п'ять партій, які розділили між собою 64 депутатських мандати. Про це йдеться у прото...

На Львівщині готують VIP-снайперів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На Львівщині готують VIP-снайперів

VIP-снайпер – це той, хто «полює» на відстані до 5 кілометрів і може тиждень перебувати у засідці. До цього портрету слі...

«Мене це стосується. А тебе?» – стартує національна благодійна акція на користь онкохворих дітей
Омелян ШЕВЧУК
«Мене це стосується. А тебе?» – стартує національна благодійна акція на користь онкохворих дітей

Каси супермаркетів «АТБ» по всій країні заполонили благодійні товари, обличчям  яких стали українські зірки кампанії: «М...

Зручно та безпечно: замовлення онлайн гарантовано якісних продуктів в «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Зручно та безпечно: замовлення онлайн гарантовано якісних продуктів в «АТБ»

Україна впритул наблизилася до другої хвилі пандемії. Кількість нових випадків зараження коронавірусом за добу перевищил...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...