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На Львівщині прогнозують похолодання

Наталя Дуляба

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Із понеділка, 9 листопада, на Львівщину прийде похолодання: температура повітря вдень сягне не більше 9 градусів тепла, вночі місцями можливі заморозки. Про це Львівському порталу повідомили в Укргідрометцентрі.

 

Вночі 9 листопада температура повітря становитиме 1-3 градуси тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до +7-9°C. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Хмарно з проясненням, без опадів. Вночі та вранці можливий туман.

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У вівторок та середу, 10-11 листопада, вдень повітря прогріється максимум до 9 градусів тепла. А в четвер-п’ятницю, 12-13 листопада, на Львівщині похолодає ще більше, адже температура впаде до +5-7°C.

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