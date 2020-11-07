На Львівщині прогнозують ожеледицю і туман

В неділю, 8 листопада, у Львові та області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненням, ранковий туман та ожеледицю. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Температура повітря вночі становитиме 1-6 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +14°С. Вітер західний, 3-8 м/с.

Хмарно з проясненням, без істотних опадів. Вночі та вранці Львівщину накриє туман видимістю 200-500 м, на окремих ділянках доріг буде ожеледиця.

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Відтак мешканців Львівської області закликають дотримуватися правил безпеки, а водіїв – бути максимально уважними на дорозі.

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