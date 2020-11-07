ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині прогнозують ожеледицю і туман

Наталя Дуляба

|

В неділю, 8 листопада, у Львові та області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненням, ранковий туман та ожеледицю. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Температура повітря вночі становитиме 1-6 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +14°С. Вітер західний, 3-8 м/с.

Хмарно з проясненням, без істотних опадів. Вночі та вранці Львівщину накриє туман видимістю 200-500 м, на окремих ділянках доріг буде ожеледиця.

Реклама партнерів

Відтак мешканців Львівської області закликають дотримуватися правил безпеки, а водіїв – бути максимально уважними на дорозі.

(Натисніть на зображення для збільшення)

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список

До Львівської міської ради пройшли п'ять партій, які розділили між собою 64 депутатських мандати. Про це йдеться у прото...

На Львівщині готують VIP-снайперів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На Львівщині готують VIP-снайперів

VIP-снайпер – це той, хто «полює» на відстані до 5 кілометрів і може тиждень перебувати у засідці. До цього портрету слі...

«Мене це стосується. А тебе?» – стартує національна благодійна акція на користь онкохворих дітей
Омелян ШЕВЧУК
«Мене це стосується. А тебе?» – стартує національна благодійна акція на користь онкохворих дітей

Каси супермаркетів «АТБ» по всій країні заполонили благодійні товари, обличчям  яких стали українські зірки кампанії: «М...

Зручно та безпечно: замовлення онлайн гарантовано якісних продуктів в «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Зручно та безпечно: замовлення онлайн гарантовано якісних продуктів в «АТБ»

Україна впритул наблизилася до другої хвилі пандемії. Кількість нових випадків зараження коронавірусом за добу перевищил...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...